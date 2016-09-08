帕運金牌女將：想在比賽結束後安樂死
第15屆帕拉林匹克運動會(俗稱帕運、殘障奧運)於8日上午在里約揭幕，身障選手努力不懈的精神令人敬佩。然而比利時金牌女將芙沃特(Marieke Vervoort)表示，她打算在帕運落幕後結束生命。
「我列出了人生最後的必做清單，包括特技飛行，以及里約奧運金牌。」芙沃特說，「大家看著我摘金、樂觀奮戰，但沒人能看見我人生黑暗的那一面。」芙沃特於2012年帕運獲得輪椅100公尺金牌。
37歲的芙沃特在16年前罹患罕見的退化性脊椎病變，導致她逐漸癱瘓，長年生活在痛苦之中。「我每晚睡10分鐘就會痛醒，天亮時我感覺自己整晚只睡了1小時。唯有護士的一劑嗎啡可以讓我暫時拋開所有的恐懼與挫折。」
比利時議會於2002年將安樂死合法化，平均每日有5人在醫師的幫助下離開人世。芙沃特說：「我的身體已疲累不堪，里約將是我人生的最後一站。」芙沃特可能計畫在2017年結束生命。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。