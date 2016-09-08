帕運金牌女將：想在比賽結束後安樂死

比利時女將芙沃特曾在倫敦帕運摘下1金1銀。(美聯社資料照)

第15屆帕拉林匹克運動會(俗稱帕運、殘障奧運)於8日上午在里約揭幕，身障選手努力不懈的精神令人敬佩。然而比利時金牌女將芙沃特(Marieke Vervoort)表示，她打算在帕運落幕後結束生命。

「我列出了人生最後的必做清單，包括特技飛行，以及里約奧運金牌。」芙沃特說，「大家看著我摘金、樂觀奮戰，但沒人能看見我人生黑暗的那一面。」芙沃特於2012年帕運獲得輪椅100公尺金牌。

37歲的芙沃特在16年前罹患罕見的退化性脊椎病變，導致她逐漸癱瘓，長年生活在痛苦之中。「我每晚睡10分鐘就會痛醒，天亮時我感覺自己整晚只睡了1小時。唯有護士的一劑嗎啡可以讓我暫時拋開所有的恐懼與挫折。」

比利時議會於2002年將安樂死合法化，平均每日有5人在醫師的幫助下離開人世。芙沃特說：「我的身體已疲累不堪，里約將是我人生的最後一站。」芙沃特可能計畫在2017年結束生命。

(中時電子報)