副總統：我與教廷為普世價值的同盟
(中央社記者邱俊欽桃園機場8日電）副總統陳建仁今天清晨結束「聖和專案」之旅返台，他說，中華民國基於和平、自由、平等、博愛的普世價值，做為與教廷、世界各國在推動宗教自由、世界和平中不可或缺的夥伴。
陳副總統擔任總統蔡英文特使，展開「聖和專案」，訪問團並於今天清晨6時10分搭機返國。副總統伉儷下飛機時神采奕奕，揮手向媒體致意。
副總統在機場發表談話表示，聖和之旅一切圓滿成功，這次共有15萬人參加德雷莎修女封聖典禮，共同感念她服務貧苦大眾、促進世界和平的貢獻，場面相當盛大。
他也以代表團的身分向教宗方濟各表達總統蔡英文、我國政府、人民、天主教友的問候與祝賀，教宗也親切回應。過程中也與十多國特使團團長彼此問候、寒暄。
副總統談到，台北愛樂合唱團本次受邀在封聖大典中的共同演出獲得好評，也透過各國媒體的報導，讓全球看到我國與教廷為普世價值的同盟，更展現文化的軟實力。同時也透過與教廷多位高階神職人員會晤，並對我國與教廷共同推動的交流合作，做深入的討論。
另外，副總統也有感義大利山區發生嚴重的地震，為了回應教宗的慈愛，他也代表我國捐贈10萬歐元，同時也到阿西西城，為世界與兩岸的和平舉行彌撒與祈禱，此行也為僑居海外的修士、修女、台商表達最高崇敬之意，希望他們在各領域繼續努力，讓世界看得見台灣，並與國家為榮。
副總統也談到，中華民國將基於和平、自由、平等、博愛的普世價值，做為與教廷、世界各國在推動宗教自由與促進世界和平中，不可或缺的夥伴，也共祝台梵邦誼穩固踏實、歷久彌堅。1050908
(中央社)
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