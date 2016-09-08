對抗不景氣 名牌櫃辦舊包換新限時八折
蛤？名品包也玩舊包回收折現金！百貨名品櫃POTER與PROMAX以支持環保之名紛紛舉辦舊包回收活動，值秋冬新品上市之際，業者雖未降價賣新品，但舊包回收折現金或給予折扣優惠，在當前冷冷景氣中為配件飾品市場拋下震撼彈。
服裝飾品業買氣與景氣關連性最直接，過去景氣走下坡，名牌二手包買賣熱絡，今年國內在旅遊市場哀鴻遍野下，行李箱、個性背包也成受災戶，業者口裏不說，行銷策略卻露出端倪。
POTER在八月底舉辦「舊換新，限時回饋八折」活動，限時限該品牌舊包購新包享八折的活動，獲品牌支持者迴響。
法國名品包PROMAX即日起到九月底前推出舊包換新包活動，消費者攜帶自己的舊包（不限品牌）至全省PROMAX門市專櫃將舊包交給PROMAX銷售人員後，即可進行選購新系列、全商品，同時享有折抵600的現金優惠。
PROMAX行銷公關經理Kelly指出活動後將會由公司專業制包客服團隊篩選整理所有收集的舊包並且全數捐贈給社福團體，藉由包包的力量將環保議題擴散。
舉辦活動同時，PROMAX也推出以高丹尼龍素材為基底的BEAM系列，內規設計齊全強大，包含3C產品的收納防護夾層輔以吸震纖維高端材質，多功能的內袋設計提供使用者大大小小隨身物品的放置空間，包括小包、錢包、手機、化妝包等，且在包背的透氣導流背片邊開了一口小收納空間，方便重要物品的安全收納。
此外，PROMAX也與藝人王子（邱勝翊）推出聯名作品，由王子與promax國際級設計團隊聯手創作，發表三款聯名設計作品，王子以其創立的潮牌p.star星標誌極簡線條做為LOGO圖騰，藝人加持也讓系統商品熱銷，其中一款肩背包甚至賣到缺貨。
(中時)
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