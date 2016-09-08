查黨產繞過李登輝 顧立雄怕打到自己人
「不當黨產處理委員會」懸賞一億獎金，作家桑品載今日投書《聯合報》表示，可輕易拿到這懸賞獎金者，非李登輝、徐立德、劉泰英、宋楚瑜等人莫屬，但他們一定不會出來告發，因為，他們本人可能就是「不當黨產」的一部分。
李登輝任國民黨主席時，設立「黨產投資事業管理委員會」（簡稱「投管會」），徐立德和劉泰英先後擔任主委。桑品載認為，徐和劉處理黨產，一定受李登輝指揮，當然也可能自作主張，「投資」給自己喜歡的人，因此，這三個人都應列為調查對象。
興票案爆發後，時任國民黨秘書長的宋楚瑜，公開承認有個「秘書長專戶」，部分的錢是暗渡給在野的民進黨。桑品載指出，據悉國民黨給每位民進黨立委參選人一張20萬元支票，當時的民進黨主席黃信介雖未承認，但其說法已充分透露。施明德任民進黨主席時，更公開爆料李登輝願意支付1億給民進黨發展黨務，但被他拒絕。
桑品載質疑，身為一名資深律師，顧立雄豈會不知從人查案的道理，恐怕是擔心打到自己人，因為李登輝時代的國民黨地方黨部、地方樁腳，許多人今已投效民進黨。
(中時)
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