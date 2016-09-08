網民批iPhone無線耳機：超容易弄丟

蘋果的新無線耳機AirPods。(圖取自蘋果官網)

網友覺得蘋果新無線耳機長的像牙線盒。(圖取自Faisal Alzhrani的推特)

也有網友覺得AirPods外型和吹風機類似。(圖取自i am strikes的推特)

蘋果無線耳機AirPods甫推出就引發網友熱議，他們不但在社群網站推特(Twitter)上評論AirPods長得像吹風機或是衛生棉條，大家最在意的就是AirPods非常容易弄丟這點。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，許多人對蘋果推出的新耳機相當困惑，因為AirPods很明顯的非常容易弄丟。蘋果副總裁Phil Schiller雖然承諾這個無線耳機可帶來「魔術」般的體驗，但《衛報》認為人們可能會眼睜睜地看到AirPods掉進水溝孔裡，這個要價159美元(約台幣5,000元)的高科技產品就這麼沒了。

Schiller在發表會上說，移除耳機線具有比商業價值更高的意義，他說：「這是邁出下一步的理由，真的要用一個字形容的話就是：勇氣，一個往前進、做一件讓所有人變得更好的事的勇氣。」

但AirPods真正的問題在於，這個設計簡直就是注定要被弄丟。《衛報》指出，耳機線雖是古老科技、有時會纏住也不具備特殊功能，但耳機線的美妙之處就像衛生棉條的線一樣，不管如何都可以將棉條拿出來，《衛報》建議蘋果的設計團隊應該多僱幾個女性員工。

推特上也有一推網民說，還沒買就弄丟AirPods了。LurkingGrue說，蘋果這款新無線耳機將會是非常受歡迎和非常貴的狗點心。有先見之明的網友Sāvion說，這耳機這麼貴蘋果最好提供「尋找我的AirPods」的功能。年輕網友Sept. 23rd說：「我媽想知道如果我不小心把AirPods留在牛仔褲口袋裡，然後她洗的時候沒發現，這樣AirPods會不會壞掉。」

還有不少人拿AirPods的外型做文章，Faisal Alzhrani看到蘋果無線耳機放在盒子裡的樣子，忍俊不住的笑說，看起來好像牙線盒。網友i am strikes覺得AirPods的外型跟吹風機好像。Cameron Fontana質疑蘋果的美感，他覺得看起來就像兩個單耳無線藍芽耳機，兩個就會比較酷嗎?

蘋果的這款AirPods無線耳機，充電一次可使用五小時，具備多個感應器可自動偵測使用者是否已經戴在耳朵上。AirPods也具備麥克風的功能，使用者可戴著講電話，並利用手指輕敲AirPods來接起和掛掉電話。

(中時電子報)