低壓影響雖減弱 台南出門仍須備雨具

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低壓帶影響減弱，台南雨勢今天凌晨開始減緩，清晨幾乎無雨，太陽也露了臉，但南區氣象中心提醒，未來幾天還是有可能降雨，雨具要隨身攜帶。

台南6日滂沱大雨，7日上午觀測，全市37個行政區中，2/3行政區豪大雨，12個行政區24小時累積雨量破200毫米，昨天下午雖有短暫放睛，隨即傾盆大雨，但入夜後，雨勢明顯減緩。

南區氣象中心指出，台南今天凌晨起僅有零星降雨，清晨6時過後，雨勢停歇，雨帶已移往台灣海峽，低壓帶也稍微向北移。

上班族及學生今天一早起床，看到陽光露臉，也感到神清氣爽，機車、單車全數出籠，逐漸恢復平時的喧囂，但南區氣象中心說，台南上空還是佈滿雲層，未來數天仍受低壓帶影響，午後雷陣雨可能較明顯，民眾出門還是得攜帶雨具。

台南市政府今天上午8時也解除災害應變中心開設，區公所也同步解除，但市府要求相關單位持續警戒，密切注意氣象變化。1050908

(中央社)