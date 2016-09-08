不管壓到多少 車輛壓紅線就算違規
傳言以為車輛壓紅線需達車身一半以上，警方才會開單。高雄市警方表示，車輛壓紅線就算是違規，駕駛人切勿違規而傷荷包。
高雄市警察局三民第二分局指出，轄區有一名車主找車位時，發現三民區鼎力路上有一處台灣電力公司的變電箱，前後約1.5公尺未劃設禁止臨時停車標線（紅線），因此車主就將車輛停在變電箱處，且僅有後輪壓到些微紅線。
這輛車遭到民眾檢舉紅線違規停車，警方審查檢舉資料認為違規事實明確，依違反道路交通管理處罰條例第56條規定，在禁止臨時停車處停車開罰新台幣900元到1200元的罰鍰。
這名車主接到違規舉發單後不服，向警方表達不滿，員警向車主耐心解說，強調依現行道路交通管理處罰條例第56條，規定車輛不得在禁止臨時停車處停車，並無明確規定停車在紅線上要超過幾分之幾才算違規。
警方表示，所以車輛只要車身壓到紅線就算違停，切勿聽信傳言以為車輛壓紅線需達車身一半以上警方才會開單。員警告知車主如果不服裁罰可以提出申訴，裁決中心會對照當時的舉發照片做適當的裁定。
警方奉勸車主要停車時，應找停車格妥適停車，不要聽信不實謠言，否則不僅會被開單，還有可能會被拖吊。1050908
(中央社)
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