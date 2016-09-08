詹詠然美網混雙4強止步 收穫良多

美國網球公開賽，詹詠然和塞爾維亞搭檔辛蒙尼奇，今天在混雙4強落敗，也代表詹詠然美網賽程結束。她表示，每一場都收穫良多，很享受比賽。

詹詠然和塞爾維亞選手辛蒙尼奇（Nenad Zimonjic），以6比7（5比7）、5比7，不敵德國女將席格門（Laura Siegemund）和克羅埃西亞選手帕維克（Mate Pavic）的組合。

「在混雙4強止步後，我的美網賽程結束了。」詹詠然說，謝謝辛蒙尼奇再一次的搭配，每一場都收穫良多，也很享受比賽，「美國公開賽我們明年見囉」。1050908

(中央社)