八里展售會 買柚兼抓寶
新北市農業局10日、 11日，將在八里左岸永續環境教育中心前廣場，舉辦新北文旦柚推廣展售會，現場不僅有優質的文旦柚，也會在寶可夢補給站灑花誘寶，讓民眾買柚兼抓怪。
農業局指出，新北市文旦柚主要栽種於八里、淡水、林口等區，全市產值約新台幣5億，其中以八里區種植225公頃面積最大，約占全市6成。
由於今年初的寒流使得文旦柚花開不整，農業局特別請桃園區農業改良場與嘉義大學的果樹專家呂明雄教授幫忙診斷，透過修剪枝條與營養補充，雙管齊下，幫柚子樹補充元氣，加上最近文旦柚成熟期，八里晴朗少雨，使得今年的文旦柚品質特別優良，更勝以往。
農業局表示，新北市的文旦柚果形較短胖呈紡錘型，吃起來口感香甜且果肉Q彈，剝開後更散發出濃郁的果香味，八里區文旦柚產銷班也取得吉園圃安全蔬果標章，符合安全用藥規範，並通過各項農藥殘留檢驗，歡迎民眾來到新北市，品嚐美味又安心的文旦柚。
農業局指出，「新北有寶柚，美味安心GO」新北文旦柚推廣展售會現場，也安排文旦柚果凍DIY及藝人表演，在寶可夢補給站灑花誘寶之外，更歡迎民眾將最美味的文旦柚「捕」回家，歡渡中秋佳節。1050908
(中央社)
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