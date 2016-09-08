杜特蒂與歐巴馬 東協峰會晚宴短暫互動
菲律賓總統杜特蒂昨晚在東協峰會的晚宴上，與美國總統歐巴馬及聯合國秘書長潘基文分別握手寒暄，經過日前的激烈語言衝撞，這次行禮如儀，沒有擦出任何火花。
東協峰會昨晚在寮國永珍國際會議中心舉行，由於杜特蒂被安排坐在歐巴馬與潘基文的中間，彼此的互動情形，引起外界關注。
菲律賓媒體今天報導，馬拉坎南宮官員向隨行採訪媒體發表有關杜特蒂與潘基文握手的照片，但未透露2人談話細節。
菲律賓外交部也表示，在歡迎晚宴之前，杜特蒂與歐巴馬在等候室短暫晤談，「盡釋前嫌」。
潘基文與歐巴馬都曾對杜特蒂掃毒行動引發的人權爭議表示關切，杜特蒂左斥聯合國干涉菲國主權，揚言退出聯合國，右批美國人權紀錄也好不到哪裏，甚至對歐巴馬說出情緒性語言。
白宮為此取消歐巴馬原訂在峰會外場與杜特蒂舉行的雙邊會議。
杜特蒂性格直率，菲國評論人士呼籲他控制情緒，在外交場合應注意用字遣詞。1050908
(中央社)
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