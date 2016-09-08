屏東演藝廳開幕藝術季 即日起售票

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屏東演藝廳開幕藝術季將於10月啟動，即日起於兩廳院售票系統開始第一波售票場次，包括首度來台的法國鋼琴家夏瑪尤（Bertrand Chamayou）、捷克SKETY人聲樂團等。

屏東演藝廳首場售票演出為10月23日下午2時30分的法國鋼琴家夏瑪尤獨奏會。夏瑪尤首度來臺，「留聲機」雜誌譽為「一位最純正無瑕的年輕法國鋼琴家」，近期發行的拉威爾獨奏作品全集以及在香榭麗舍歌劇院全本拉威爾獨奏作品音樂會，深獲國際樂壇佳評（購票連結：http://goo.gl/aVvcsc）。

其他售票場次包括，10月26日小星星管風琴奇幻之旅（http://goo.gl/IsTEBe）、10月29日捷克SKETY人聲樂團音樂會（http://goo.gl/sydILN）、11月23日認識管風琴多變的音色（http://goo.gl/wEfK2y）、12月2日生活離不開馬：聽見安達組合（http://goo.gl/KEWxAA）、12月9日臺灣國樂團「Mauliyav在哪裡？音樂會」（http://goo.gl/zRPA1l）。

12月18日新古典室內樂團音樂舞臺劇「阿嬤的歌本」（http://goo.gl/kEB4Em）、12月21日管風琴／豎琴合奏天籟聖誕（http://goo.gl/Lc9kTV）、12月24日朱宗慶打擊樂團「耕藝南國．擊慶耀眼」（http://goo.gl/Mt3P1B）。

為了讓民眾都能享受到高貴的藝術饗宴，屏東演藝廳特別推出優惠折扣方案，如10月1日前的早鳥票7折、購買4場7折、學生8折、身心障礙人士及1位必要陪同人員5折等，相關事宜請洽屏東演藝廳專線：08-722-7288。1050908

(中央社)