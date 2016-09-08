曬太陽防骨質疏鬆 結果竟是這斑
一名重養生、愛曬太陽的60歲男性，前額突然冒出約5元硬幣大小的老人斑，被家人嫌難看，他就醫想用雷射去除斑點，不料竟確診為皮膚癌。
收治患者的新光醫院醫學皮膚科主治醫師徐常捷指出，患者為了預防骨質疏鬆，經常在大太陽下外出散步，但他頭髮原本就稀疏，又忽略頭皮防曬，才會一曬，就曬出皮膚癌，所幸發現得早，已轉診安排手術切除。
徐常捷指出，面對熱辣太陽，多數民眾會注重臉部、身體防曬，卻忘了與太陽面對面接觸的頭皮、頭髮，可能比其他部位更需要防曬，尤其是髮量較稀疏、有落髮問題、禿頭者，少了一層頭髮保護，更容易讓頭部皮膚受到紫外線破壞，誘發皮膚疾病，甚至是皮膚癌。
他說，大部分民眾如前額、頭頂長斑，經常認為是一般的曬斑或老人斑，認為就醫雷射就搞定，但假使真的是皮膚癌，不僅會一再復發，延誤治療甚至可能導致癌細胞轉移，讓病情更難控制。
不想讓皮膚癌找上身，徐常捷呼籲應避免正午外出，走在大太陽底下切記戴帽子、撐陽傘等，如果發現頭部長出顆粒、斑點甚至是痣，而且形狀較不規則，都應特別留意或就醫檢查。1050908
(中央社)
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