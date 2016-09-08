外食族保溫 慎辨塑膠代號

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台灣外食族，有人習慣用塑膠包裝食品，但塑膠材質編號各有定義，類似「1號多為一次用、5號可微波耐高溫、6號不耐酸、7號種類多要注意」，消費者不可不慎，以維護食用安全。（桃園衛生局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 105年9月8日

台灣外食族，有人習慣用塑膠包裝食品，但塑膠材質編號各有定義，類似「1號多為一次用、5號可微波耐高溫、6號不耐酸、7號種類多要注意」，消費者不可不慎，以維護食用安全。

桃園市政府衛生局表示，衛生局去年曾對桃園市食品容器具製造業者進行稽查與抽驗，檢驗項目包括漂白劑及溶出性試驗等共為58件，檢驗結果全數合格，但是在標示部份抽查63件中，則有22件未符合規定。

檢測中發現，不合格以廠商資訊未清楚標示、未標示耐熱溫度項目居多，衛生局也除針對未符規定進行裁處，並積極輔導食品包裝、容器具等製造業者，

衛生局表示，塑膠材質編號各有不同定義，「1號多為一次用、5號可微波耐高溫、6號不耐酸、7號種類多要注意」，不同數字代表著塑膠材質的不同。面對市面上塑膠材料廣泛應用於食品器具、容器、包裝，種類越來越多，塑膠容器材質可由產品的材質名稱標示，或是容器底部的三角回收標誌分辨。

衛生局也提醒消費者應避免過度鮮豔色彩豐富的塑膠容器具，使用時確認塑膠材質及耐熱溫度、避免長時間接觸高溫及破損等破壞，以維護食用安全。1050908

(中央社)