NBA》布蘭德續留七六人 扮演傳承角色
七六人8日官方宣布，將跟37歲老將布蘭德簽下1年無保障合約，期望這名1999年狀元，可以繼續帶領年輕隊友成長，上季他替七六人出賽17場，包含1場先發，平均拿到4.1分、3.7籃板及1.1助攻，這將是他生涯第18個球季。
布蘭德生涯效力過公牛、快艇、七六人、小牛、老鷹等隊，入選兩次全明星賽的他，表現最佳球季在2005-06年球季，當時效力快艇的他，平均可拿24.7分、10籃板與2.5火鍋，可惜隨著年紀漸長，他的表現逐年下滑。
如今七六人今年選進狀元郎班西蒙斯，恩比德也將傷癒復出，加上薩瑞奇、歐卡佛、諾爾等年輕長人助陣，期望可以突破上季10勝72敗的低迷，不過想要變身昔日強豪，七六人還有一段很長的路要走。
(中時電子報)
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