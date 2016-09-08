基本工資今審議 勞團籲時薪月薪齊調漲

勞團赴勞動部要求基本薪資應調漲。（黃世麒攝）

抗議成員對勞動部官員迴避訴求大表不滿，一度與警方發生推擠衝突。（黃世麒攝）

抗議成員對勞動部官員迴避訴求，怒吼大表不滿。（黃世麒攝）

青年勞動團體赴勞動部抗議。（黃世麒攝）

勞動部8日召開「基本工資審議會議」，台灣高等教育產業工會、反教育商品化聯盟、青年產業後備軍等勞動團體赴勞動部抗議，要求立刻調升月薪至27974元，時薪177元。抗議成員對勞動部官員迴避訴求大表不滿，一度與警方發生推擠衝突。

日前基本工資審議委員會因資方全數缺席，政府機關代表跟勞方代表委員決議延至今天再審，不過資方恐怕仍會缺席。中華民國工商協進會理事長林伯豐昨天中午就表示，7大工商團體應該不會出席，但基本工資可接受調升3%。

(中時)