基本工資今審議 勞團籲時薪月薪齊調漲
勞動部8日召開「基本工資審議會議」，台灣高等教育產業工會、反教育商品化聯盟、青年產業後備軍等勞動團體赴勞動部抗議，要求立刻調升月薪至27974元，時薪177元。抗議成員對勞動部官員迴避訴求大表不滿，一度與警方發生推擠衝突。
日前基本工資審議委員會因資方全數缺席，政府機關代表跟勞方代表委員決議延至今天再審，不過資方恐怕仍會缺席。中華民國工商協進會理事長林伯豐昨天中午就表示，7大工商團體應該不會出席，但基本工資可接受調升3%。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。