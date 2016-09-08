《NY單身日記》怪咖小三 奇葩姿勢DIY受孕
《NY單身日記》用幽默詼諧的方式呈現小三角色，導演表示在選角階段時就看中《紐約哈哈哈》女主角葛莉塔潔薇（Greta Gerwig），唯有她詮釋「小三」，才能讓角色變得討喜又迷人，向來不計形象的葛莉塔，這次不只是小三，也是個「怪咖」，為追求簡單行事的「愛情潔癖」，竟然找來男性好友捐精生子，還拒絕好友建議的「直接入侵」傳統方式，打算先拿到對方的精子，再讓自己於浴缸中「DIY受精」。
葛莉塔在片中於浴缸裡「DIY受精」時，卻剛好遇到曖昧對象登門拜訪，又怕直接走出去會讓「未成形的孩子」從下體滑出，不得已只好用「大法師」的詭異姿勢爬出去應門，甚至「頭下腳上」用腳趾開門，荒誕模樣笑翻眾人。
知名台劇《犀利人妻》中的名言：「不被愛的，才是第三者。」《NY單身日記》導演蕾貝卡米勒（Rebecca Miller），也試圖在錯綜複雜的感情世界中，去探討這個議題，並選擇用非常輕鬆幽默的節奏來拍攝本片，試圖翻轉小三形象。而葛莉塔潔薇當時看完劇本立刻被吸引，還和導演共同創作出「瑪姬」一角。
葛莉塔讚賞導演在形塑瑪姬時，並未盲從一般電影中的女性角色，去追求傳統而浪漫的結局：「瑪姬的決定，完全不照一般人的預測方向進行，也沒有因為出於罪惡感而使她妥協，這是她迷人的特質。」導演則在訪談中笑道：「沒有葛莉塔，這個角色會變得非常討人厭！」該片30日上映。
(中時)
關鍵字：NY單身日記
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