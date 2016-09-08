福原愛和江宏傑已在東京登記結婚

我要評比

《日刊體育報》報導，日本桌球國手福原愛與台灣桌球國手江宏傑已於9月上旬在東京都內提出結婚登記。

兩人今年4月公布戀情，並約定里約奧運會後結婚。雖然日前傳出日本桌球協會出面阻撓，但兩人仍不畏流言，正式登記結婚。

(中時)