二行程機車汰換補助 中市加速審核

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台中市積極推動二行程機車汰換補助及稽查措施，為加速審核程序，環保局已增派人力加速審件及案件核銷速度，明年計畫再推出線上申請，讓民眾可透過網路送件，提升審件效率。

環保局指出，二行程機車屬高汙染車輛，根據機車定檢站檢測數據顯示，二行程機車的碳氫化合物是四行程機車的18倍，一氧化碳是四行程的3倍，細懸浮微粒(PM2.5)的排放係數更是四行程機車的5倍。

環保局表示，為減少二行程機車數量，市府積極推動補助與稽查措施，除環保署預算補助外，今年度更配合台中市發展低碳城市自治條例，加碼補助編列新台幣957萬元，成功讓台中市二行程機車數量從民國103年的30萬2463輛，降至今年6月底22萬餘輛。

此外，環保局除增派人力加速審件及案件核銷速度，明年度計畫再推出線上申請，讓民眾可透過網路送件，提升審件效率。1050908

(中央社)