帕運開幕仍走森巴風 新總統現身被嗆聲

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巴西里約熱內盧今天在知名的馬拉卡那（Maracana）體育館揭開帕拉林匹克運動會序幕，森巴舞、大氣球炒熱場子，但新總統現身會場遭觀眾嗆聲，氣氛一度緊張。

法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，森巴歌手演唱著輕快的旋律，爆滿的體育館一片歡樂氣氛，但剛接替遭彈劾總統羅賽芙（Dilma Rousseff）上任的泰梅爾（Michel Temer）現身開幕式，群眾中有數千人高喊：「趕走泰梅爾！」讓氣氛一度緊張。

視障、肢障或部分癱瘓人士接下來11天將在里約同場競技。1050908

(中央社)