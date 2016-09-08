最強老爸連恩尼遜化身最強將軍 擔心引來北韓報復
「地表最強老爸」連恩尼遜化身「地表最強將軍」麥克阿瑟，最新電影《代號：鐵鉻行動》由真實歷史事件改編的《代號：鐵鉻行動》，以韓戰期間的仁川登陸為背景，講述南韓八人諜報小隊的英勇事蹟，以及麥克阿瑟指揮盟軍反攻北韓的戰事。一向給人無所畏懼印象的連恩尼遜，日前在記者會上罕見地表示憂心，擔心《代號：鐵鉻行動》會造成「索尼影業被駭事件」重演。
連恩尼遜表示，北韓與南韓雖然在1953年簽定停戰協議，但兩國依舊處於敵對緊張的狀態，一想到過去索尼影業曾被駭客入侵等令人不安的騷動，做為電影演員以及世界公民的他，不禁深感焦慮與恐懼。此外，西方演員參與韓國電影製作是少見的，連恩尼遜對此難得的機會感到十分驕傲，而電影作品多達72部的他，也對《代號：鐵鉻行動》專業、有效率的團隊印象深刻。
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(中時)
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