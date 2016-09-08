奧運說謊泳將 遭禁賽10個月

美國金牌泳將洛克特因謊報劫案，遭禁賽10個月。(美聯社資料照)

美國奧運金牌泳將洛克特(Ryan Lochte)因在里約奧運時謊稱在當地遭搶劫，引發軒然大波，根據網站TMZ報導，國際奧會、美國奧會、泳協決定將他禁賽10個月，並取消他明年7月世錦賽參賽資格。

洛克特生涯摘下12面奧運獎牌，但他場外的言行很有問題。他謊稱與隊友在巴西的計程車上遇到劫案，但根據警方調查後，事實是洛克特與隊友破壞加油站，隨地便溺，與警衛發生衝突。

洛克特在事情敗露後還試圖扯謊辯解，最後賠償1.1萬美金(約36萬台幣)才得以返國。儘管巴西警方與媒體恨透了他，洛克特也失去一些贊助商，不過其餘的贊助商仍表示力挺他到底。

(中時電子報)