女星遭控名譽侵權逆轉完勝 點名王寶強：供你參考
台灣藝人錦雯日前因為到他人臉書下方留言「可惡」2字，遭對方控告妨礙名譽，而大陸女星葉璇近日也發生同樣的事情，她在微博轉發一則《葉璇挺身告騙子 法院判勝訴》的文章，結果卻被演員田振威（藝名田牧宸）以侵犯其名譽權為由訴至法院，經過她上訴後，昨（7日）終審結果出爐，法院從原先支持改為駁回田牧宸全部訴訟請求，令葉璇從敗訴逆轉為勝訴，樂得在微博報喜，並點名也正在處在官司風波的男星王寶強：「供你參考」。
據了解田牧宸在2015年1月於拍戲期間供稱母親癌末、為替其治病於是開口向同為電視劇《搜索連》演員的葉璇無息借款60萬人民幣（約281萬新台幣），未料事後被葉璇得知對方拿錢四處吃喝玩樂、購買跑車以及改裝配件，且多次謊稱為母治病向他人借錢，讓她憤而起訴田牧宸並要求返還借款，後雙方達成和解，而在同年8月葉璇轉發了一則《葉璇挺身告騙子法院判勝訴》的文章，但因報導內容使用大量「騙子」、「騙款」令田牧宸認為名譽受損，加上葉璇轉發後在底下附加個人言論，更加重了其精神損害，於是反起訴葉璇與報導該新聞的新浪公司。
經由法院審理後，一審判定新浪公司及葉璇須連帶承擔停止侵害、賠禮道歉、賠償精神損失等法律責任。此結果令葉璇相當不服，決定上訴至北京一中院，而在昨終審結果出爐，法院撤銷一審判決，駁回田牧宸全部訴訟請求，並要其負擔所有案件受理費，實為葉璇方的完全勝利，對此，葉璇開心的在微博分享喜訊，並點名好友王寶強，認為田牧宸行徑與馬蓉如出一轍，她的經歷應該能讓王寶強參考，直說：「你被構陷羅織的罪名，也終將像我們一樣，以法律的莊嚴還你清白。」
(中時電子報)
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