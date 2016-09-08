朱孝天曬F3同框 大婚後首發聲：沒有辜負任何人
朱孝天與大陸女星韓雯雯日前在峇里島舉辦海島婚禮，兄弟吳建豪帶著言承旭意外現身，為婚禮帶來驚喜，沉浸在新婚喜悅的小倆口，大婚後留在峇里島遊玩，昨(7日)朱孝天曬出F3合照，並有感而發寫下：「沒有辜負任何人」。
朱孝天正式娶回美嬌娘，與韓雯雯繼續甜蜜享受兩人時光，朱孝天大婚後昨在微博首發聲，有感而發寫下：「匆匆18年，回頭還是雲淡風輕...沒有辜負任何人，對不起的只有自己的青春」，感性發文引發熱議，嬌妻隨後曬恩愛回覆：「誰說不是正值青春年華，儘管時光再匆匆～～走，游泳去，別錯過這裡美好的夕陽」，留言充滿愛意。
此外，朱孝天也曬出F3合照，兄弟三人對鏡頭燦笑，而朱孝天也是繼吳建豪、周渝民後，第三個步入家庭的成員，目前F4僅剩言承旭單身中，也讓人期待早日聽到言承旭的好消息。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。