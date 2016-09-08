朱孝天曬F3同框 大婚後首發聲：沒有辜負任何人

朱孝天大婚後首發聲，韓雯雯隨後甜蜜回覆放閃。（圖／取材自朱孝天微博）

朱孝天曬F3同框。（圖／取材自朱孝天微博）

朱孝天與大陸女星韓雯雯日前在峇里島舉辦海島婚禮，兄弟吳建豪帶著言承旭意外現身，為婚禮帶來驚喜，沉浸在新婚喜悅的小倆口，大婚後留在峇里島遊玩，昨(7日)朱孝天曬出F3合照，並有感而發寫下：「沒有辜負任何人」。

朱孝天正式娶回美嬌娘，與韓雯雯繼續甜蜜享受兩人時光，朱孝天大婚後昨在微博首發聲，有感而發寫下：「匆匆18年，回頭還是雲淡風輕...沒有辜負任何人，對不起的只有自己的青春」，感性發文引發熱議，嬌妻隨後曬恩愛回覆：「誰說不是正值青春年華，儘管時光再匆匆～～走，游泳去，別錯過這裡美好的夕陽」，留言充滿愛意。

此外，朱孝天也曬出F3合照，兄弟三人對鏡頭燦笑，而朱孝天也是繼吳建豪、周渝民後，第三個步入家庭的成員，目前F4僅剩言承旭單身中，也讓人期待早日聽到言承旭的好消息。

(中時電子報)