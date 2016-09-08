日媒：福原愛與江宏傑結婚了
日本「日刊體育報」報導，27歲的日本桌球高手福原愛與台灣的桌球高手江宏傑結婚了。他們於本月上旬在東京提出結婚登記。
報導說，福原愛與她公布交往的台灣桌球選手江宏傑結婚了。8月的里約奧運期間，福原愛專注桌球之際，透過遠距離也培育了愛。
里約奧運在桌球女子團體賽中獲得銅牌的好成績，促使福原愛決心與江宏傑結婚。今後，為人妻子的福原愛還要繼續打桌球。
上個月，日本雜誌「女性自身」爆料，日本桌球協會有幹部認為江宏傑配不起福原愛，倆人若結婚，會被說成是「格差婚」（門不當，戶不對），對福原愛下禁婚令。
福原愛曾在部落格寫：「不是用不認真的心情可以決定的事，我是賭上人生在打桌球。現在比賽才結束，我也還沒有完全面對我的心情。所以，請給我一些思考的時間」。後來，日本桌協否認干涉他們戀情。
對於倆人的戀情，江宏傑在里約奧運時，曾語帶玄機的說：「奧運結束，就會正式跟大家報告。」
日本「產經新聞」電子版引述日刊體育報報導此事，並表示，福原愛與台灣的「桌球王子」江宏傑於本月在東京都的一所區公所提出結婚登記。因里約帕運快開幕，為了不打擾熱鬧氣氛，福原愛可能是想在里約帕運落幕後才對外公布婚訊。
報導說，福原愛沒懷孕，倆人也沒打算立刻同居。還各自保有各自的國籍。1050908
(中央社)
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