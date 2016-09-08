里約帕運開幕　融合巴西風情

里約帕運開幕典禮今天舉行，表演節目及開幕典禮的安排，處處融合巴西風情與帕運元素，充分將里約與帕運緊緊結合。

2016里約帕運的開幕典禮，今天在巴西的里約熱內盧進行，開幕典禮由國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席克雷文（Sir Philip Craven）拉下啟動揭幕儀式的繩索，在象徵倒數的布幕逐一揭開後，表演活動正式展開。

首段表演「歡迎光臨」，由極限輪椅運動員佛斯靈漢姆（Aaron “WHEELZ” Fotheringham） 從17公尺高的極限運動巨型斜坡高速滑下，他所經之處也噴射出煙火，讓表演更具張力。

「非凡的發明」以象徵轉動創造力的符號「輪」為表演主軸，包括輪椅舞蹈團體、歌手、樂手，以音樂、舞蹈共同呈現出巴西的文化、傳統、天賦與歷史。

「卡里奧卡國度」以海洋為表演的主要元素，因為海灘是象徵里約人包括文化、體育、好客、多元在內的符號，海灘也是讓大眾浸淫在巴西文化最刺激的體驗方式。

在3段表演節目後，緊接著是運動員進場，排在泰國之後的第144順位進場的中華代表團，這次由5度參加帕運、兩度奪金的健力女將林資惠擔任掌旗官率隊進場。

運動員全數進場後，里約奧運籌委會主席努茲曼（Carlos Arthur Nuzman）、克雷文先後致詞，在兩人的致詞結束，巴西代總統泰梅爾（Michel Temer）宣布2016里約帕運正式展開，現場也燃起璀璨煙火。

接下來的表演「視覺之外」，以在黑暗中發光的導盲杖為表演元素，讓人感受不同於平時體驗世界的視覺饗宴。

在帕運會旗進到會場並冉冉升起後，運動員、裁判、教練代表分別宣誓。

最後一段表演「和諧的關係」，藉由人與機器合作的現代舞蹈，展現人類與科技和諧的關係。

在表演結束後，在2004年雅典帕運獲得兩面金牌的蘇薩（Antonio Delfino de Souza）持聖火慢跑進入會場交給瑪薩爾（Marcia Malsar），瑪薩爾在傳遞聖火的過程一度跌倒，但她勇敢的再站起來，並將聖火傳給曾拿下4面帕運金牌的視障選手桑托斯（Adria Rocha Santos），她在陪跑員的帶領下，將聖火傳給坐輪椅的席瓦（Clodoaldo Silva），席瓦利用無障礙設施上到聖火台並點燃聖火，象徵太陽的裝置藝術也高高升起並閃閃發光。1050908

(中央社)