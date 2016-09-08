土石崩落毀軌道 阿里山森鐵停駛2天

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阿里山森林鐵路受豪雨影響，部分邊坡土石滑落，不僅毀壞隧道，也造成鋼軌損壞，列車無法通行，今、明天2日進行搶修作業，阿里山森林鐵路從嘉義至奮起湖也停駛2天。

阿里山森林鐵路管理處表示，近來嘉義山區持續降雨，森林鐵路受豪雨影響，主線44公里700公尺處發生邊坡土石大面積滑落，造成隧道及鋼軌損壞，列車無法通行，進行搶修作業，因此，阿里山森林鐵路今天及明天嘉義至奮起湖路段列車停駛。

阿里山森林鐵路管理處指出，因列車停駛、未及搭乘或無法搭乘原預訂車次列車旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至台鐵局及森林鐵路各車站售票口辦理全額退票，免收退票手續費。

另外，民眾已完成網路付款的車次，仍請先取出乘車票，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至台鐵局及森林鐵路車站售票窗口辦理全額退票。1050908

(中央社)