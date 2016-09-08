穿出新高度！范冰冰「睡衣潮服」太屌

范冰冰帶新片出席多倫多影展，她這次穿搭被指有像睡衣，但時尚感依舊！（圖／取自新浪娛樂微博）

「范爺」范冰冰向來氣勢過人，先前她曾在國際影展上屢次「出奇招」，將濃濃的中國風穿上身，儘管評價兩極，可范冰冰穿衣哲學總讓人甘拜下風！她今帶著新片《我不是潘金蓮》前往多倫多影展，現身機場時，范冰冰一套綠色「睡衣潮服」又讓人眼睛為之一亮！

范冰冰帶著新片《我不是潘金蓮》參加多倫多影展，一到機場的她獲得大批粉絲接機，她也相當親切幫忙簽名、合照。向來女王氣勢十足的她，這回一套綠色朝服亮相，可剪裁與材質被虧有點像睡衣，但范冰冰總能將奇裝異服穿出效果與時尚感，功力讓不少粉絲大感佩服。

(中時電子報)