「誠品舊書拍賣會」信義店登場！最低6本500元

誠品年度最大舊書拍賣會0908信義店登場。（誠品提供）

力拚百貨周年慶，一年一度書迷必逛的誠品信義店舊書拍賣會，9/8(四)至9/18(日)於信義店6F展演廳登場！今年共有海內外上千家出版社及品牌共襄盛舉，展期間天天有新貨，更有2016年出版新書《丹麥女孩》、三島由紀夫《小說家的旅行》等萬件書籍商品首度加入特賣，總計超過12萬件書物好貨，全面2折起回饋讀者，中文書更有最低６本500元優惠。活動期間單筆消費滿$1,500贈誠品網路書店百元E-Coupon，誠品人會員、累計卡友單筆消費不限金額加碼抽東京機加酒自由行，誠摯邀請讀者來翻書淘寶，儲備中秋與雙十假期的知識存糧。※ 完整活動訊息詳見附件新聞稿P3新聞附錄

每日推新貨，天天有好康。（誠品提供）

奧斯卡級原著小說、普立茲獲獎小說等選書回饋最低6本500元！

觀察往年讀者喜好，沒有時效限制的中文及翻譯小說、生活實用類工具書等為最多書迷鎖定的焦點，因此今年許多出版社特推電影原著小說，包括改編真人真事、榮獲多項獎項肯定的《丹麥女孩》、獲威尼斯影展最佳劇本《遲來的守護者》、感動全球影迷書迷的《那時候，我只剩下勇敢》、人氣影星珍妮佛勞倫斯及布萊德利庫柏主演「瞞天殺機」原著小說《惡女心計》、電影「真愛繞圈圈」原著小說《我一直都在》及為梅莉史翠普贏得第一座奧斯卡女主角的《蘇菲的抉擇》原著小說等。

此外，獲得美國普立茲文學獎肯定的《金翅雀》、長銷逾300萬本的女性小說里程碑《瓶中美人》、美國推理作家學會選為歷史推理小說第一名的《時間的女兒》、日本文豪三島由紀夫的《小說家的旅行》及《小說家的休日時光》等，也都推出３本或６本500元不等之優惠回饋。

歐、日、韓、港、台等國際選品文具小物全面5折起！

除了必搶的好書之外，世界各地的多元好物也是每年必buy商品！來自日本大阪，堅持只採用日本布料的帆布包品牌《BAGnNOUN》、瑞典國寶陶藝家LISA LARSON的設計品牌、韓國熱賣的Lago手刮城市金色夜景系列商品、香港設計團隊《Multiple Choice》及擁有超過15萬粉絲的台灣設計師品牌《陳森田morita》，活動現場同步限量推出最低5折優惠回饋。

活動期間單筆消費滿$3,000，即可享限量免費宅配服務；誠品人會員單筆消費滿$1,500享誠品點2倍回饋，累計卡友消費不限金額享累計金額2倍增，單筆消費滿$5,000立即升等誠品人。9/8至9/10活動首三日，誠品人會員單筆消費滿$1,500贈台灣設計師品牌《Miccudo》限量好禮。多項優惠，誠摯邀您一同感受翻書挖寶的樂趣！

(中時電子報)