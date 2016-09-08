陸菲交鋒 寮國亞洲峰會暗潮洶湧
菲律賓今天透露，對中國大陸船隻準備在南海有爭議的黃岩島修建設施表示「極度擔憂」，顯示各國領導人在寮國亞洲峰會上一派融洽，不見硝煙味，檯面下卻暗潮洶湧。
官員說，東南亞國家各國領導人和大陸總理李克強的會談相當順利，且未提及海牙法庭7月就南海爭端所作的仲裁。海牙法庭當時裁定，大陸在南海修建的人工島不合法，大陸對幾乎整個南海的主權聲索也無效。
不過，在峰會登場前數小時，菲國國防部公布了相片和地圖，指控大陸多艘船隻出現在黃岩島（Scarborough Shoal）附近水域。繼2012年的對峙事件落幕後，大陸佔領了黃岩島。
菲國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong ）在馬尼拉說：「我們相信這是大陸打算在黃岩島修建設施的前兆。」他還說大陸使館予以否認，反而讓事件「愈描愈黑」。
他說：「我們極度擔心。」
大陸說，黃岩島一帶的局勢並未丕變，大陸也未採取新的措施。大陸外交部發言人華春瑩在北京記者會上說，「某些人」散播謠言，「升高緊張情勢」。
大陸駐馬尼拉使館今天透過聲明說，沒有船隻到黃岩島進行疏浚或修建作業，只是定期派遣海巡船到黃岩島巡邏。1050908
(中央社)
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