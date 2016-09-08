NBA》讚同鄉強敵 詹姆斯：別被柯瑞笑容騙了

詹姆斯(右)強調別被柯瑞燦爛的笑容給騙了。(美聯社資料照)

騎士「小皇帝」詹姆斯8日參加美國脫口秀節目《艾倫秀》，提到同鄉對手勇士後衛柯瑞，除了滿口稱讚，更強調，「柯瑞是凶狠對手，別被他甜美笑容給騙了，假如你跟他打籃球或高球，他會想盡所有辦法擊敗你！」

或許因為下周將換柯瑞上《艾倫秀》，詹姆斯提到柯瑞都是好話，「對我來說最棒的是，我與柯瑞都屬全世界被談到最多的兩名運動員，我們也都在俄亥俄州阿克隆市出生，那在我的成長過程當中，代表相當深刻的意義。」

當然今年這次NBA總冠軍，也對詹姆斯來說相當重要，他認為這次冠軍跟他先前兩次完全不同，畢竟當兩年前，他宣布重回家鄉球隊騎士效力，就已宣告幫助騎士摘下隊史首冠，「所以這次總冠軍，對我來說代表著一切。」

(中時電子報)