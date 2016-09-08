狼人電影再進化 夢遊青少年《狼性》大發
暗光鳥電影院「2016酷夏奇幻特企」即將上映的狼人電影《狼性》由《八惡人》、《險路勿近》老牌影星吉恩瓊斯（Gene Jones）壓陣，帶領年輕演員驚奇演出，敘事節奏緊湊，恐怖氣氛到位，且看狼人混血再進化，讓人捧腹大笑後隨即驚嚇無語。
《狼性》敘述患夢遊症的青少年「傑克」替出外遠行的叔叔看家，他找來死黨們，準備利用寒假到叔叔的鄉間小屋大肆玩樂，沒想到出乎意料的變異驟然發生，他身體裡潛藏狼人基因使他變身大狼，他不僅要面對身體的巨變，還要對付不懷好意的罪犯老大，陷入各種險境。《狼性》9日於樂聲影城、高雄奧斯卡數位影城上映。
喜愛驚悚暴力電影的影迷別錯過「X教授」派翠克史都華虐殺搖滾文青《納粹龐克》，與超狂喜感新混種狼人《狼性》，暗光鳥電影院另有網路世代最驚悚的科幻恐怖秀《屍控網路2》，以及敘述不法惡徒慣性強拍A片玩火自焚，慘遭復仇魔女辣手懲治的《性愛巴弒》現正熱映中。
(中時)
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