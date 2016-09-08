美自由媒體公司44億美元併購F1

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美國電信媒體大亨馬龍（John Malone）的自由媒體公司（Liberty Media）今天宣布，已達成協議以44億美元收購具代表性的賽車企業一級方程式管理公司（Formula One）。

自由媒體指出，將維持長期以來負責這個賽車集團營運的埃克斯頓（Bernie Ecclestone）為Formula One執行長，並任命21世紀福斯公司（21st Century Fox）副董事長卡瑞（Chase Carey）為這家公司的新董事長。

自由媒體因向英國投資集團CVC資本合夥公司（CVCCapital Partners Ltd.）買下完全持有Formula One的控股股東Delta Topco，而將掌有這個賽車運動傳奇事業。CVC資本合夥公司於2005年收購Formula One。

自由媒體對數個運動和娛樂事業已產生興趣，包括美國職棒大聯盟（MLB）的亞特蘭大勇士隊在內。

兩家公司聯合聲明指出，這項併購交易含現金、可交換債務和自由媒體新發行股票，價值達44億美元（新台幣1374億元），並賦予Formula One 80億美元身價。1050908

(中央社)