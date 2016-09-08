安坑輕軌封閉部分路段 用路人注意

正在進行的安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程，近日將進行交維，圖為施作地點示意圖。（新北市捷運局提供）

已開工的「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」為配合工進推展，預計自9月12日起至20日止，利用日間離峰時間（上午9點至下午4點）及夜間（10點至翌日6點），於新店區安和路2段229巷口至安和路3段21巷口，封閉部分路段車道進行管線調查試挖作業、夜間道路銑鋪，新北市捷運工程局呼籲，行經施工路段的用路人及車輛減速慢行，降低行車速率，並依現場指揮人員導引配合，確保行車安全。

捷運局表示，施工期間民眾如有任何問題及建議事項，或想瞭解最新施工動態，可隨時聯繫施工廠商新亞建設，電話：（02）22111916或22852086轉551，將有專人解說。

(中時)