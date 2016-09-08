連日豪雨阿里山森鐵受損 今明停駛搶修

連日豪雨，阿里山森鐵本線土石邊坡滑落，台鐵今天表示，由於隧道及鋼軌損壞，今明兩天將停駛進行搶修，已購票的民眾可於1年內辦理退票。

低壓帶影響，南台灣已經連續下了好幾天的雨，台鐵表示，阿里山森林鐵路受豪雨影響，本線44公里700公尺處土石邊坡滑落，造成隧道及鋼軌損壞，列車無法通行，將在今、明兩天進行搶修。

台鐵說明，阿里山森林鐵路今、明兩天停駛，已經購票的旅客可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至台鐵局及森林鐵路各車站售票口辦理全額退費，免收手續費。1050908

(中央社)