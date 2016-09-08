大巨蛋拆不拆？來看柯P怎麼說

我要評比

大轉彎！北市府要求遠雄改善大巨蛋公安並完成建照變更，原市長柯文哲、副市長鄧家基等官員都態度強硬稱未完成就終止契約。未料，遠雄企業團發言人楊舜欽昨(7)日下午4時出面表示，將依法規標準完成大巨蛋，且已發函並檢附同意書交給市府，釋出一定善意，副市長鄧家基也回應「樂見」，並說會將遠雄提出條件，交由相關單位、律師團評估。

北市府於今日10點說明立場。

(中時電子報)