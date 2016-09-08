阿里山森鐵損毀 8、9日嘉義至奮起湖停駛

我要評比

阿里山森林鐵路受豪雨影響，邊坡土石滑落，隧道及鋼軌損壞。（阿里山森林鐵路管理處提供）

阿里山森林鐵路隧道及鋼軌損壞，列車無法通行，8日、9日進行搶修作業，停駛2天。（阿里山森林鐵路管理處提供）

嘉義山區近日降下豪雨，阿里山森林鐵路部分坡土石滑落，造成隧道及鋼軌損壞，列車無法通行，今明（8、9日）2天嘉義至奮起湖間列車停駛。

阿里山森林鐵路管理處今天貼出緊急通知，受豪雨影響，阿里山森林鐵路本線44公里700公尺處土石邊坡滑落，造成隧道及鋼軌損壞，9月8、9日2天本線（嘉義至奮起湖間）列車停駛。

因列車停駛、未及搭乘或無法搭乘原預訂車次列車之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至臺鐵局及森林鐵路各車站售票口辦理全額退票，免收退票手續費。

至於已完成網路付款之車次，阿里山森鐵表示，仍請乘客先取出車票，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至臺鐵局及森林鐵路車站售票窗口辦理全額退票，免收退票手續費。

相關列車停駛退票及退費或改乘等票務資訊，可於上午8時至下午5時前電洽森鐵嘉義售票處(05)2256918、2229010，北門車站(05)2768094，奮起湖車站(05)2561007，阿里山車站(05)2679833。

(中時電子報)