國慶連假高鐵加開90班 10日零時開賣

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國慶連假倒數1個月，台灣高鐵公司今天宣布，10月7日到11日疏運期間將加開90班次列車，總計提供763班次，10日起凌晨開放售票。

今年國慶連假有3天，高鐵公司今天公布連續假期疏運資訊，10月7日至11日，5天的疏運期間總計開行763班列車，並維持大學生優惠和早鳥優惠。

高鐵公司表示，疏運期間加班車有90班，其中南下41班，北上49班，加上原有車次共763班，其中適用早鳥優惠的有428班，佔中秋節疏運期間總班次逾56%。

高鐵公司補充，疏運期間有245班適用大學生優惠，分別為5折、7折或85折，旅客可於10日凌晨零時購票。1050908

(中央社)