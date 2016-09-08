NBA》雷霆想挖蓋伊補洞 火箭籃網也搶

蓋伊(右)有機會成為雷霆一哥韋斯布魯克的新隊友。(美聯社資料照)

面對杜蘭特跳槽勇士留下的得分「空洞」，雷霆如今把補強矛頭瞄準在國王打得不開心的蓋伊，畢竟蓋伊上季平均拿下18.4分、5.9籃板與2.3助攻，可以紓解雷霆得分困境，不過林書豪所效力的籃網，以及前東家火箭都對蓋伊有興趣。

在杜蘭特出走後，雷霆也少了伊巴卡這名內線悍將，卻只補進歐拉迪波、伊耶索瓦等人，整體戰力明顯不如上季，更讓韋斯布魯克可能陷入孤掌難鳴窘境，假如真的可以拉攏蓋伊加盟，他與韋斯布魯克的搭配也算不俗。

蓋伊則在最近陷入不少交易傳言，因為上季他跟國王高層相處並不開心，且頻頻公開放話想要走人，只是雷霆倘若想要招募蓋伊，勢必至少拿出伊耶索瓦、麥考里等人當成交易籌碼，當前就看國王高層到底願不願意拋出蓋伊了。

(中時電子報)