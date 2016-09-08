柯P：保留終止契約權利 望遠雄即刻改善

台北市長柯文哲8日親自宣布，暫時不行使大巨蛋終止契約權利，盼望遠雄即刻開始改善，但也會保留此權利，希望遠雄依承諾進行。(圖／必PO快點TV)

不解約了！台北市政府為大巨蛋設下的3個月改善期限昨天傍晚5時30分到期，遠雄集團表達願配合法規完成大巨蛋，並送同意書給市府，北市副市長鄧家基也回應「非常樂見遠雄的退讓跟轉變」，並說今早10時會公布最後解約與否的結果。市長柯文哲今親自宣布，暫時不行使終止契約權利，盼望遠雄即刻開始改善，但也會保留此權利，希望遠雄依承諾進行。

柯文哲今10時進行短講，宣布北市府對大巨蛋案的立場。他指出，大巨蛋歷經三任市長，各種傳聞風風雨雨，從護樹團體抗議移樹問題，引發各種質疑，包括松菸古蹟、捷運板南線、周邊里長抗議、監察院39項糾正等等，顯示這個開發案有很多需要檢討改進的地方。

柯文哲說，他就職台北市長後，必須回應各方，該怎麼辦就怎麼辦，依法行政、依約辦理，因為政治不難、找回良心而已。去年市府發現未按圖施工，連逃生梯都不見，不可能面對違法行為視若無睹，要求停工改善，監察院、行政院也都判定停工決定這是合法的。

他說，BOT是夥伴關係，是合作而不是對立關係，態度是解決問題而不是製造問題，大巨蛋問題存在已久，但是，大巨蛋蓋在那不是我們造成，引發交通疑慮、量體這麼大引發公安疑慮也不是我們造成，零權利金也不是我們，絕對弱勢的合約也不是我們造成，但我們面對各種問題，尤其公安，要積極處理。

柯文哲說，過去30年他都在台大醫院加護病房工作，每天和時間拔河，因此，他重視防災這些與市民生命安全有關的工作；大巨蛋案其實不難，如果你問他堅持什麼？就是要維護市民生命安全與公平正義，要求遠雄按圖施工、依法改善，這是最低要求。

過去這一年，柯文哲說，北市府要求遠雄改善，花很多有形無形成本，提出公安改善方案，一直希望在最小成本下改善，今年6月8日正式函文要求遠雄3個月內改善，否則終止契約。3個月期限在昨天截止，今天舉辦記者會，說明下一步立場。

首先，要感謝律師團協助政府針對終止契約後各種法律問題充分準備，財務小組、工務小組都做充分準備，對大巨蛋目標非常清楚，捍衛公安。柯文哲宣布，其一，樂見遠雄回應公安堅持，願意依照市府標準接受審查；其二，台建中心審查部分期待遠雄積極完成；第三，通過都審、環評，完成建照變更，這代表過去北市態度是對的，肯定遠雄跨出具有建設性一步。

第四，相較於過去，遠雄只堅持願意給台建中心審查，但現在市府捍衛主管機關尊嚴，後續會再做把關責任，繼續秉持堅持公安、依法行政精神，尤其環評、都審都是公開透明機制，社會輿論會繼續關切，可以繼續堅持公安重要性，他要回到法規完成程序，如果不，市府仍可終止契約。

柯文哲最後強調，我們不是放棄終止契約，而是保留終止契約的存利，暫時不行使權利，日後會繼續監督其行為，會讓市民看見市府決心，希望遠雄即刻開始改善。他也說，他願意承擔這個責任，因為不做決定是最差決定。

(集團連線報導)