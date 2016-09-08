主張擴軍 川普：當選總統30天內摧毀IS組織

川普將大幅增加美國軍費開支，獲數十名退役將領聯名支持。（圖/美聯社）

美國共和黨總統候選人川普許諾說，如果他當選總統，將大幅增加美國軍費開支，並在擔任總統30天內摧毀「伊斯蘭國」組織。

川普是在費城發言時，要求增加美國軍隊人數，增加飛機數量，還要求增加海軍陸戰隊人數。他說，他將要求美國將軍們制定一個計劃，在他當選總統的頭30天內將摧毀「伊斯蘭國」組織。川普稱他的計劃是「通過力量來實現和平」。

但民主黨總統候選人希拉蕊質疑川普是否有能力擔當軍隊最高統帥。她說，美國選民認為特朗普是個危險。

而據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）與ＯＲＣ公布的最新全國性民調，川普支持率領先希拉蕊兩個百分點，呈現五五波拉鋸狀態，且在選民結構上，男性選民、白人及教育程度較低的選民比較青睞川普，川普的反非法移民、反自由貿易、限制外國穆斯林入境美國等主張仍獲部分選民支持。

(中時電子報)