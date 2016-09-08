孫儷「黑暗料理」 竟讓鄧超嚇到急求救
大陸女星孫儷和鄧超結婚6年，育有一雙寶貝兒女，夫妻倆常在微博互相開玩笑，深受不少網友喜愛，7日鄧超在微博吐槽愛妻替他發明個新料理，讓他忍不住哀嚎：「哪位好心人能收留我幾天嗎？」
鄧超在微博大吐苦水：「我媳婦用12天又發明出了一種叫『黑蒜』的物種，說給我補身體」，只見電鍋裡滿滿都是黑蒜頭，讓他嚇的直呼：「哪位好心人能收留我幾天嗎？」據悉，黑蒜能增加免疫功能、抗衰老，還能預防心、腦血管疾病，對身體有不少好處。
網友見狀也吐槽鄧超：「看娘娘多好，要照顧等等和小花，還得照顧你」、「娘娘養你不容易，知足常樂吧」，紛紛要他就吃下去，不要太多抱怨。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。