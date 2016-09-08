孫儷「黑暗料理」 竟讓鄧超嚇到急求救

鄧超和孫儷結婚6年，感情依舊幸福。(圖／翻攝自鄧超微博）

孫儷做黑蒜給老公鄧超補身體。（圖／翻攝自鄧超微博）

大陸女星孫儷和鄧超結婚6年，育有一雙寶貝兒女，夫妻倆常在微博互相開玩笑，深受不少網友喜愛，7日鄧超在微博吐槽愛妻替他發明個新料理，讓他忍不住哀嚎：「哪位好心人能收留我幾天嗎？」

鄧超在微博大吐苦水：「我媳婦用12天又發明出了一種叫『黑蒜』的物種，說給我補身體」，只見電鍋裡滿滿都是黑蒜頭，讓他嚇的直呼：「哪位好心人能收留我幾天嗎？」據悉，黑蒜能增加免疫功能、抗衰老，還能預防心、腦血管疾病，對身體有不少好處。

網友見狀也吐槽鄧超：「看娘娘多好，要照顧等等和小花，還得照顧你」、「娘娘養你不容易，知足常樂吧」，紛紛要他就吃下去，不要太多抱怨。

(中時電子報)