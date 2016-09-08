烏坎林祖鑾案佛山開審 村民罷工聲援

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據報導，中國大陸廣東省陸豐市烏坎村委員會主任林祖鑾的受賄案今早在佛山市禪城區人民法院開審，法院外有公安戒備。

香港商業電台今天在報導中指出，烏坎村全村今天起連續4天罷工罷市，聲援林祖鑾（又名林祖戀）。

烏坎村5年前爆發徵地風波，其後林祖鑾當選村委主任，致力追討被賤賣的土地。今年6月，外傳烏坎村民計畫上訪（陳情申訴）。

其後，林祖鑾被捕，當局指他出任村委主任後，利用工程案建設管理的職務便利，收受賄賂。

廣東汕尾市政府曾播出林祖鑾「認罪」的片段。1050908

(中央社)