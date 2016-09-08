首座詔安客家館 文化節亮相
今年中秋何處去？歷時6年興建的首座詔安客家館正式亮相，雲林縣政府今天邀民眾暢遊客庄，體驗詔安客家中秋。
「2016雲林詔安客家文化節」將於10日登場，今年因應詔安客家文化館落成啟用，擴大舉辦8大主題、為期1個月的系列活動。
詔安有三寶：武術、布袋戲和開口獅，詔安客家文化節活動，將在崙背、二崙及西螺3鄉鎮接力展開，包括詔安阿叔遊客庄、水汴頭迎暗景、古厝巡禮藝童玩、舞動詔安－騎鐵馬遊客庄、二崙演義揚七嵌、尋味西螺覓客庄、八大社客家鈴聲響、深坑社區祈福感恩-溪王祭等。
中秋連假，詔安客家館強力推薦民眾來崙背水汴頭「迎暗景」，過一個與眾不同的中秋佳節，水汴頭社區今年特別結合悠紙生活館開發趣味又環保的紙火把，並舉辦燈火DIY教學，帶引體驗刀剖竹把的樂趣。
客家族群分布在台灣各地，其中，詔安客主要在雲林的西螺、二崙、崙背，以崙背居多，詔安館因此被視為全國唯一、全球唯一，清幽雅致，樸實真純，散發詔安客家的特殊風味。
雲林縣政府文化處長林孟儀表示，詔安館位在崙背警察分駐所後方，未來將陸續推出詔安客家藝文展演、休閒遊憩、研究典藏、產業推廣等，傳承詔安客家傳統文化。1050908
(中央社)
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