MLB》一朗敲雙安 3021安超越帕米洛

鈴木一朗在1局下敲出右外野三壘打。（美聯社）

鈴木一朗在1局下敲出右外野安打，加速踏過二壘衝向三壘。（美聯社）

鈴木一朗的紀錄之旅今天繼續前進，他在馬林魚對費城人的比賽擔任第2棒左外野手，1局下就從海利克森手中敲出右外野三壘打，生涯3020安追平前遊騎兵強打帕米洛，5局下再擊出一壘打，生涯安打數獨居史上第26位。

42歲的一朗昨天才擊出16年大聯盟生涯的首支「代打全壘打」，這支全壘打也是一朗本季首轟，今天賽前他也開玩笑說：「代打是一回事，但柯隆（大都會資深投手）今年已經有1轟，我本來掛零，很高興現在可以追平他了。」

一朗首打席敲出三壘打後，再普拉多的滾地球護送下踏回本壘，替馬林魚先馳得點，終場馬林魚也以6比0擊敗費城人，本季戰績提升至69勝71敗。

(中時電子報)