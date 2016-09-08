阿緯帥照驚現第三隻腳 唐從聖一句揭真相
沉浸新婚喜悅的阿緯（劉峻緯），婚後大方曬嬌妻「豆豆」，小倆口幸福模樣羨煞眾人，阿緯也時常在臉書與粉絲互動，不過近日在他的自拍照中，卻驚現「第三隻腳」！
阿緯昨(7日)在臉書曬出全身帥照，寫下「要做一個頂天立地的男子漢不是那麼容易的！」並標記「要有過人之處」，照片中卻驚現細長的第三隻腳，嚇壞眾人直呼可怕，而「從從」唐從聖留言：「原來你那『一隻』是『義肢』....」，眼尖網友也發現真相留言「好像是假腳」，引發熱議。
(中時電子報)
關鍵字：阿緯、
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