資方2代表出席 基本工資調整有望

基本工資審議委員會8日上午舉行，原本說好集體缺席的資方釋出善意，由全國商業總會副秘書長劉恆元、工業區廠商聯合總會理事曾寶祥代表出席。前為勞動部長郭芳煜。(張鎧乙攝)

基本工資審議委員會8日在抗議聲中召開，資方7個代表中，僅有商總劉恆元與工業區廠商聯合總會曾寶祥出席，但已超過法定人數，所以會議照常召開。(張鎧乙攝)

工業區廠商聯合總會理事曾寶祥表示，希望透過不同管道、不同形式，還是要來談，對勞資來說可以雙贏。(張鎧乙攝)

基本工資審議委員會8日在抗議聲中召開，資方7個代表中，僅有商總劉恆元與工業區廠商聯合總會曾寶祥出席。(張鎧乙攝)

基本工資審議委員會今上午舉行，原本說好集體缺席的資方團體釋出善意，由全國商業總會副秘書長劉恆元、工業區廠商聯合總會理事曾寶祥代表出席。曾寶祥表示，希望透過不同管道、不同形式，還是要來談，對勞資來說可以雙贏，「大家抗議、避不見面，這樣會讓當家的沒有辦法處理事情」。

資方代表在最後一刻到場，勞動部長郭芳煜宣布，今天的基本工資審議委員會議程將分做兩個部分，第一就是針對最近的社會經濟情勢、指標來評估分析基本工資的相關情勢狀況，第二部分的討論事項，首先要討論的是在上次委員會決議，因為法定工時從雙周84小時調整到單周40小時，導致時薪公式改變，基本時薪應當由120元調整至126元的實質審查。另外，就是徵詢委員意見，看看基本工資是否需要調整。

郭芳煜表示，基本工資審議委員會是一個很重要的溝通平台，讓勞資政學有很好的機會可以透過理性的溝通，充分交換意見，針對基本工資的討論，可以凝聚共識、得出一個大家都能接受的結論。

(中時)