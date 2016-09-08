基本工資審議委員會 資方僅2人出席

勞動部今天再度召開基本工資審議委員會，會中勞方代表跟政府代表各7人出席，資方部分則有中華民國工業區廠商聯合總會曾寶祥與中華民國全國商業總會的劉恆元出席，其餘的5位資方代表仍是缺席。1050908

(中央社)