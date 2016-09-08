襲擊消防員 父子遭妨害公務函送
嘉義縣消防員蔡宗益昨天救護時，家屬劉姓父子不滿執勤態度不佳，涉持拖鞋敲打其後腦，又拔走救護車鑰匙，蔡員報警處理，劉姓父子深感後悔，今天被依妨害公務等罪嫌函送。
蔡宗益擔任警察14年後，轉任消防人員至今已15年，第1次遭遇被家屬襲擊，他說，昨天中午駕救護車前往民雄鄉中央村載送1名老婦人就醫，老婦人兒子、孫子不滿傷者淋雨，救護員大力抖動擔架，大聲嗆聲提告。
蔡宗益說，當時救人第一，不予理會，先送嘉義基督教醫院治療，家屬劉姓父子也趕到醫院，老婦人兒子劉興標不斷拍打救護車車窗，便下車解釋，不過，當下被劉男扯下口罩，並大聲咆哮。
蔡宗益指出，解釋過程中，自己被劉興標的兒子持拖鞋敲打後腦，當時，還好醫院警衛在旁阻擋，不然，自己恐怕會被圍毆。
蔡宗益表示，爭執平息後，準備駕救護車返隊待命，卻發現鑰匙不見，透過醫院監視器畫面，發現是劉男兒子趁混亂時拔走，原想息事寧人，但偷走鑰匙行為太過分，當下就驗傷提告。
警方指出，劉姓父子認為當時下著毛毛雨，救護車卻停在距離家門口十多公尺的道路，擔架還不時抖動，執勤態度相當差，才會起衝突。
蔡宗益回應，當時雨勢是毛毛雨，有請志工協助傷者蓋棉被，未淋到雨，擔架抖動是因為路不平，而救護車停路口是方便載送傷者。
劉姓父子事後對自己的作為也深感後悔；警訊後，被依妨害公務、傷害等罪嫌函送法辦。1050908
(中央社)
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