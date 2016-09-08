柯文哲：大巨蛋暫時不解約

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外界關注大巨蛋案北市府與遠雄是否解約，台北市長柯文哲（圖）8日表示，在遠雄表現善意的狀況下，暫時不行使終止契約的權利，日後仍會監督遠雄行為。（低解析圖片）中央社記者徐肇昌攝 105年9月8日

台北市長柯文哲（圖）8日表示，在遠雄表現善意的狀況下，暫時不行使終止契約的權利，日後仍會監督遠雄行為。中央社記者徐肇昌攝 105年9月8日

台北市長柯文哲今天表示，在遠雄表現善意的狀況下，暫時不行使終止契約的權利，日後仍會監督遠雄行為。

台北市政府6月8日發函給遠雄，要求3個月內改善大巨蛋公安、完成建照變更，否則解約，最後通牒昨天到期，遠雄終於鬆口「讓步」，但尚未達成市府要求完成建照變更的條件，台北市長柯文哲今天上午10時召開記者會，說明台北市政府對大巨蛋立場。1050908

(中央社)