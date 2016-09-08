MLB》小史又傷退…原因不明

史崔斯柏格復出先發到第3局，突然喊暫停受傷退場。（美聯社）

今天才被移出傷兵名單，國民強投史崔斯柏格先發對陣勇士隊，在第3局投出三振，取得該局的第1個出局數後，又突然喊出暫停，在防護員檢查數分鐘後下台一鞠躬，受傷的原因目前還不明朗。

小史此役先發2.1局，失掉1分。此前他因為右肘痠痛，缺席了國民隊16場例行賽，6月也曾因上背部緊繃而缺席17戰。總計小史本季先發23場，戰績15勝4敗、自責分率3.59。

(中時電子報)